Schweizer Börse auf Rekordhoch - Konjunkturoptimisten übernehmen

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag ihre Rekordjagd wieder aufgenommen.

Der Leitindex SMI stieg vorübergehend bis auf ein Allzeithoch von 11.501 Punkte und notierte kurz vor Handelsschluss noch um 0,7 Prozent fester bei 11.442 Zählern. Auch an andere Indizes erreichten neue Bestmarken, so etwa der deutsche Dax oder der paneuropäische Stoxx600. Für Kauflaune sorgten gute Wirtschaftsdaten, die den Konjunkturoptimismus der Anleger anfachten. Für Schub sorgen zudem die Marktteilnehmer aus den USA und Grossbritannien, die nach den Feiertagen am Montag aufs Parkett zurückkehrten.

Ganz vorne zu finden waren Industrieunternehmen und Finanzdienstleister, die von einem Konjunkturaufschwung stark profitieren dürften. Der Zementhersteller Holcim gewann 2,6 Prozent an Wert, der Luxusgüterhersteller Richemont 2,4 Prozent und der Elektrotechnikkonzern ABB 1,3 Prozent. Die Aktien der Grossbanken UBS und Credit Suisse wurden um 1,5 beziehungsweise 1,4 Prozent fester gehandelt.

Am breiten Markt schnellten die Santhera-Anteile 47 Prozent hoch. Das Pharmaunternehmen kündigte an, dass im ersten Quartal 2022 die Zulassung des Medikaments Vamorolone beantragt werden soll. Die Arznei zeigte in einer klinischen Phase-IIb-Studie Wirkung gegen die seltene, die Lebenserwartung verkürzende Erbkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD).