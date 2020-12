Schweizer Börse bewegt sich vor Weihnachten kaum

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse verabschiedet sich leise in die Weihnachtsfeiertage.

Der Leitindex SMI notierte am Mittwoch mit 10.401 Punkten praktisch auf dem Vortagesniveau. Für eine positive Note sorgten Berichte, dass sich die Europäische Union und Großbritannien noch im Laufe des Tages auf ein Handelsabkommen nach dem Brexit verständigen könnten.

Gefragt waren vor allem Finanzwerte, die im zu Ende gehenden Jahr zum Teil unter die Räder gekommen sind. Die Aktien der Grossbank Credit Suisse kletterten um drei Prozent nach oben. Die Versicherer Swiss Life und Swiss Re zogen 1,4 beziehungsweise 1,3 Prozent an. Aber auch Industrieunternehmen, die von einer Konjunkturerholung am stärksten profitieren würden, standen in der Gunst der Anleger. Die Anteile des Elektrotechnikkonzerns ABB und des Zementherstellers LafargeHolcim rückten jeweils 0,7 Prozent vor.

Aus den Depots flogen Titel mit einer gute Jahresperformance. Die Lonza-Aktien gaben 1,6 Prozent nach. Der Arzneimittel-Auftragsproduzent steht mit einem Wertzuwachs von fast 60 Prozent an der Spitze der Standardwerte. Die Anteile der Nummer zwei, der Bauchemiefirma SIKA, verloren 0,7 Prozent.