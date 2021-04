Schweizer Börse - Fulminantes Debüt von PolyPeptide

Zürich (Reuters) - An der Schweizer Börse sind die Anleger nach der leichten Erholung am Mittwoch wieder in Deckung gegangen.

Der Leitindex SMI sank am Donnerstag um 0,3 Prozent auf 11.072 Punkte und nahm damit zu Ende vergangener Woche begonnenen Abwärtstrend wieder auf. Thema des Tages war indes der Börsengang von PolyPeptide. Die Aktien des Pharmazulieferers schossen bei ihrem Debüt am Parkett in Zürich um ein Fünftel hoch auf 77 Franken. Der Ausgabepreis lag bei 64 Franken. Das Unternehmen mit schwedischen Wurzeln und Sitz in Zug, das Wirkstoffe für die Pharma-, Biotechnologie-, Diagnostik- und Kosmetikbranche entwickelt und produziert, beendete nach zehn Monaten die IPO-Flaute an der Schweizer Börse SIX. Grösster Verlierer unter den Standardwerten war am Tag vor der Quartalsbilanz Swiss Re mit 1,7 Prozent Kursabschlag. Analysten befürchten, dass hohe Schadenzahlungen im Zusammenhang mit Covid-19 und schweren Naturkatastrophen dem Rückversicherer das Ergebnis erneut verhagelt haben. Zu den wenigen SMI-Gewinnern gehörte Lonza mit einem Kursplus von 2,3 Prozent. Der Arzneimittel-Auftragsproduzent wird mehr Wirkstoff für den Corona-Impfstoff des US-Biotechnologiekonzerns Moderna herstellen.