Schweizer Börse gibt nach - Dividendenkürzung setzt Orell Füssli zu

Zürich (Reuters) - Die Anleger an der Schweizer Börse haben sich am Mittwoch vor dem am Abend anstehenden Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell an die Seitenlinie zurückgezogen.

Je nachdem, wie sich Powell zu den Themen steigende Anleihe-Renditen und Inflation äußern werde, dürften die Aktienmärkte die Rally fortsetzen oder einknicken, erklärten Experten. Der SMI sank um 0,4 Prozent auf 10.898 Punkte. Vor allem die Aktien von Wachstumsfirmen, die im vergangenen Jahr an der Börse gut abgeschnitten hatten, gaben Boden preis. Der Arzneimittel-Hersteller Lonza verlor 2,1 Prozent, der Finanzinvestor Partners Group 1,4 Prozent. Auch die Aktien des Zementriesen LafargeHolcim schwächten sich ab. Orell Füssli büssten 7,5 Prozent ein. Die Buchhandels- und Sicherheitsdruck-Firma halbierte überraschend die Dividende. V-Zug kletterten dagegen fünf Prozent. Der Gewinn des Haushaltsgeräte-Herstellers ist 2020 um 58,2 Prozent gestiegen. Bei den grosskapitalisierten Titeln legten die Grossbanken getrieben von Zinshoffnungen zu. UBS zogen 1,6 Prozent an, Credit Suisse 1,0 Prozent.