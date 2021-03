Schweizer Börse gibt nach - Erneut Ausverkauf bei Credit Suisse

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch Kursverluste verbucht.

Der Leitindex SMI sank am letzten Handelstag des Monats um 0,6 Prozent auf 11.055 Punkte. Im ersten Quartal hat das Barometer der 20 grössten börsennotierten Schweizer Unternehmen nicht ganz vier Prozent zugelegt - und hinkt damit anderen wichtigen Börsenplätzen hinterher. Der Dax in Frankfurt stieg seit Jahresbeginn um mehr als neun Prozent, der paneuropäische EuroStoxx50 um fast elf Prozent und der US-Standardwerteindex Dow Jones um acht Prozent.

Im Mittelpunkt stand erneut die Credit Suisse. Die Titel der zweitgrössten Schweizer Bank fielen um weitere 4,3 Prozent auf 9,97 Franken und rutschten damit unter die psychologisch wichtige Marke von zehn Franken. Seit Bekanntwerden der Verstrickung in die Turbulenzen um den in Schieflage geratenen US-Hedgefonds Archegos am Montag ist der Kurs um ein Fünftel eingebrochen, sechs Milliarden Franken Börsenwert sind verpufft. Angesichts der drohenden Milliardenverluste durch die Affären um Archegos und Greensill kamen Frage zur Kapitalisierung der Bank auf.

Die Anleger machten zum Quartalsultimo zudem Kasse: Auf den Verkaufszetteln standen mit den Luxusgüter-Herstellern Swatch und Richemont, dem Finanzinvestor Partners Group, dem Zementkonzern LafargeHolcim sowie den Versicherern Swiss Life und Swiss Re die Aktien mit dem grössten Kursanstieg in den ersten drei Monaten dieses Jahres.