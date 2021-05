Schweizer Börse gibt zum Monatsende nach

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse verabschiedet sich mit Kursverlusten vom Monat Mai.

Der Leitindex SMI gab am Montag 0,4 Prozent auf 11.382 Punkte nach. Impulse aus den USA und Grossbritannien, wo die Finanzmärkte feiertagsbedingt geschlossen blieben, fehlten. Die stärker als erwartet gestiegene Teuerung in Deutschland fachte die Inflationssorgen der Anleger an und machte sie nach dem jüngst erreichten Allzeithoch vorsichtig. Als Monatsbilanz steht bei den 20 Schweizer Standardwerten im Mai ein Plus von mehr als drei Prozent zu Buche.

Merklich gebremst wurde der Markt von den beiden Pharmaschwergewichten. Novartis verlor 0,7 Prozent an Wert. Der Konzern hat mehrere klinische Studien mit dem Augenmedikament Beovu vorzeitig abgebrochen, weil Entzündungen der Netzhaut und Verschlüsse der Netzhautgefässe gehäuft auftraten. Die Roche-Scheine gaben 0,8 Prozent nach. Beide Titel hinkten dem Index der europäischen Gesundheitswerte hinterher.

Mit Nestle verlor auch der dritte SMI-Riese 0,3 Prozent an Wert. Zudem trennten sich die Anleger von den Versicherern Zurich, Swiss Re und Swiss Life.

Zu den wenigen Kursgewinnern gehörten konjunkturzyklische Unternehmen. Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB und des Uhrenherstellers Swatch stiegen jeweils um 0,3 Prozent.