Schweizer Börse - Neuling Montana Aerospace hebt ab

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat sich am Mittwoch etwas von den Vortagesverlusten erholt.

Der SMI zog um 0,6 Prozent auf 11.059 Punkte an. Im Zentrum des Anleger-Interesses stand die weitere Entwicklung der US-Teuerung. Ein überraschend starker Anstieg der US-Verbraucherpreise gab Spekulationen neue Nahrung, dass die US-Notenbank die Zinsen anheben könnte.

In der Schweiz waren vor allem die Grossbanken gesucht. UBS gewannen 1,4 Prozent, Credit Suisse gar 1,6 Prozent. Auch die Pharmakonzerne Novartis und Roche standen mit Zuwächsen von über einem Prozent in der Gunst der Anleger. Ein fulminantes Börsendebut feierten Montana Aerospace. Die Aktien des Flugzeugzulieferers kletterten am ersten Handelstag um ein Drittel. Wisekey rückten um sieben Prozent vor. Die Cybersicherheitsfirma will mit dem Blockchain-Unternehmen CasperLabs Token einführen, die einen sichereren Handel mit Sammlerstücken und Kunstwerken ermöglichen sollen.

Abgaben verzeichneten dagegen die Aktien des Finanzinvestors Partners Group mit einem Minus von knapp zwei Prozent. Der Augenheilkonzern Alcon verlor 1,4 Prozent an Wert.