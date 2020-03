Schweizer Börse rückt weiter vor - Versicherer gesucht

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat ihren Vormarsch am Dienstag fortgesetzt.

Händler erklärten, in der Schweiz, aber auch in Ländern wie Italien, Deutschland und Spanien schienen sich die Coronavirus-Infektionen abzuflachen. Dies und die Rückkehr der chinesischen Wirtschaft auf den Wachstumspfad locke die Anleger in den Markt zurück. Der SMI gewann 1,5 Prozent auf 9307 Punkte.

Tagessieger waren die Aktien des Rückversicherers Swiss. Die Analysten der UBS hatten Swiss Re auf "Kaufen" von "Verkaufen" hochgestuft, weil nun alle Risiken im Kurs abgebildet seien. Mit Zurich legte ein zweiter grosser Versicherer kräftig zu. Ebenfalls unter den Gewinnern zu finden waren die Aktien des Personalvermittlers Adecco, des Zementriesen LafargeHolcim und des Uhrenherstellers Swatch. Die Titel waren im bisherigen Jahresverlauf unter die Räder gekommen. Verluste von 3,3 Prozent verbuchten die Aktien des krisenfesten Telekomunternehmens Swisscom.

Coltene büssten 3,1 Prozent ein. Der Zahnärzte-Zulieferer will wegen der Coronavirus-Krise die ursprünglich vorgeschlagene Dividende auf 1,50 Franken je Aktie halbieren. Softwareone profitierten dagegen von einer Gewinnsteigerung von 60 Prozent im vergangenen Geschäftsjahr und legten 2,4 Prozent zu.