Schweizer Börse schafft im Wochenverlauf leichtes Plus

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat zum Wochenschluss etwas Boden gutmachen können.

Verzögerungen bei dem mit Spannung erwarteten Corona-Hilfspaket in den USA trübten die Anleger-Stimmung zwar. Dazu kam der drohende harte Bruch zwischen Großbritannien und der EU. Angesichts dieser Unsicherheiten flüchteten die Anleger in die an der Schweizer Börse schwer gewichteten Werte aus dem Gesundheits- und Lebensmittelbereich, so dass sich der SMI mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 10.416 Punkte etwas besser schlug als andere europäische Handelsplätze. Im Wochenvergleich legte der Standardwerte-Index 0,5 Prozent zu.

Tagessieger war mit einem Plus von 1,7 Prozent der Arzneimittel-Auftragsfertiger Lonza. Novartis-Aktien verteuerten sich um 0,7 Prozent. Der Pharmakonzern hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für den möglichen Blockbuster Leqvio zur Behandlung von Fettstoffwechselstörungen erhalten.

Der Kurs des Luxusgüterkonzerns Richemont zog nach einer Hochstufung auf "Übergewichten" durch die Morgan Stanley-Analysten um 1,4 Prozent an. Die Aktien des Motorrad-Herstellers Pierer Mobility rückten nach einer Prognose-Anhebung 5,8 Prozent vor. Finanzwerte gaben dagegen deutlich nach. Die Credit-Suisse-Papiere verloren zwei Prozent, Zurich-Aktien 1,8 Prozent und die Anteilsscheine von Swiss Life 1,9 Prozent.