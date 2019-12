Schweizer Börse setzt vor den Weihnachtsferien neue Bestmarke

Zürich (Reuters) - An der Schweizer Börse haben die Anleger am letzten Handelstag vor Weihnachten zugegriffen.

Der Leitindex SMI stieg um 0,4 Prozent auf 10.724 Punkte. Vorübergehend erreichte das Barometer der 20 grössten Schweizer Werte bei 10.734 Zählern ein Rekordhoch. Etwas gebremst wurde die Kauflust der Anleger von der harten Haltung des britischen Premierministers Boris Johnson beim Zeitplan für die anstehenden Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der EU.

An die Spitze der Standardwerte setzen sich Unternehmen mit einem konjunkturabhängigen Geschäft. Die Luxusgüter-Hersteller Swatch und Richemont gewannen 1,8 Prozent beziehungsweise 1,3 Prozent an Wert. Die Scheine von Indexschwergewicht Roche zogen 0,6 Prozent an. Der Pharmakonzern treibt den Ausbau der Gentherapie mit einem Lizenzabkommen für eine experimentelle Arznei der US-Firma Sarepta zur Behandlung der seltenen Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) voran.

Zu den wenigen Verlierern unter den Bluechips gehörte Credit Suisse mit einem Kursabschlag von fast einem Prozent. Die Bank räumte einen zweiten Fall von Überwachung eines Spitzemanagers ein und nahm gleichzeitig Konzernchef Tidjane Thiam wie bereits in einer Beschattungsaffäre im Herbst aus der Schusslinie.