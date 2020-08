Schweizer Börse startet verhalten in die Woche

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse ist wenig verändert in die neue Handelswoche gestartet.

Der Leitindex SMI stieg am Montag geringfügig auf 10.070 Punkte. Zwar hoben die in den USA von Präsident Donald Trump per Erlass angeordneten Hilfsmassnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft in der Coronavirus-Krise die Stimmung etwas. Weil neue Gelder aber vom Kongress bewilligt werden müssen, blieben die Anleger skeptisch. Und auch der Streit zwischen den USA und China über die chinesischen Betreiber der Video-Plattform TikTok und des Messenger-Dienstes WeChat sorgte für Vorsicht.

Gefragt waren Finanzwerte: Die Aktien der Banken Credit Suisse und UBS stiegen um 2,6 beziehungsweise 1,3 Prozent, die der Versicherer Swiss Re und Zurich um 1,9 beziehungsweise 1,3 Prozent. Auch konjunkturzyklische Unternehmen wie die beiden Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch waren gefragt.

Dagegen gaben die beiden als eher defensive Anlagen geltenden Pharmaschwergewichte Novartis und Roche 0,4 beziehungsweise 0,5 Prozent nach.

Am breiten Markt rutschten die Anteile der Banque Profil de Gestion 6,1 Prozent ab. Die Privatbank ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht.