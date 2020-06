Schweizer Börse trotzt Schwächeanfall von Wall Street und Co

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat sich am Dienstag dem Abwärtstrend wichtiger internationaler Aktienmärkte entzogen.

Geschuldet war das praktisch ausschliesslich den als vergleichsweise krisensicher geltenden Indexschwergewichten. Kursgewinne von bis zu zwei Prozent der Pharmariesen Novartis und Roche sowie des des Lebensmittelkonzerns Nestle machten die zum Teil markanten Einbussen bei den jüngst gefragten konjunktursensitiven und Finanzwerten mehr als wett. Der Leitindex SMI notierte mit 10.160 Punkten leicht höher als am Montag.

Nach den jüngsten Kursavancen machten die Investoren vor den Zinsberatungen der US-Notenbank Fed vorsichtshalber Kasse und schichteten Geld in Titel um, die dem Markt zuletzt hinterhergehinkt waren. Die Verliererliste bei den Bluechips führte Adecco an: Die Aktien des Stellenvermittlers rutschten 3,3 Prozent ab. Auch von Finanzwerten trennten sich die Anleger: Die Grossbanken Credit Suisse und UBS sowie die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich verloren mehr als zwei Prozent an Wert.

Am breiten Markt fielen die Anteile des Versicherers Helvetia um 4,4 Prozent. Die Coronavirus-Pandemie dürfte das Versicherungsergebnis vor Steuern netto mit hohen zweistelligen Millionenbereich belasten und auf das Anlageresultat netto einen negativen Einfluss im tiefen dreistelligen Millionenbereich haben.