Schweizer Börse zieht an - Roche gesucht

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat den Aufwärtstrend am Mittwoch fortgesetzt.

Mit Erleichterung aufgenommene US-Inflationsdaten verliehen den Märkten weiteren Schub. Die Teuerung blieb im Februar mit 0,4 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Dazu kam die Hoffnung der Anleger auf eine kraftvolle Erholung der Weltwirtschaft. Der SMI zog bis kurz vor Handelsschluss um 0,5 Prozent an auf 10.913 Punkte.

Kräftige Avancen verzeichneten vor allem Firmen mit einem schwankungsarmen Geschäft. Roche kletterten 2,1 Prozent. Ein Medikament gegen das Coronavirus könnte im besten Fall Ende Jahr auf dem Markt sein. Gesucht waren auch der Aromenhersteller Givaudan sowie Swisscom. Orior legten 3,1 Prozent zu. Trotz eines Gewinneinbruchs will der Lebensmittelhersteller die Dividende leicht erhöhen. Medartis gewannen gut vier Prozent. 2021 peilt die Orthopädiefirma ein Umsatzwachstum von mindestens 15 Prozent in Lokalwährungen an.

Abgaben verzeichneten dagegen Finanzwerte. Credit Suisse verloren 1,0 Prozent. Im Zuge der Greensill-Affäre hat die Grossbank einem Manager vorübergehend seine Aufgabe entzogen. Der Lebensversicherer Swiss Life gab 0,9 Prozent nach.