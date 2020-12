Schweizer Börse zieht kräftig an - Clariant mit Kurssprung

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Montag zu einem Jahresendspurt angesetzt.

Der SMI kletterte am drittletzten Handelstag des Jahres um 1,8 Prozent auf 10.603 Punkte. Händler erklärten, die Aussicht auf weitere Staatshilfen für die US-Wirtschaft habe die Anleger in Beteiligungspapiere gelockt. Auch der Beginn der Massenimpfungen gegen das Coronavirus sowie die Einigung auf ein Brexit-Handelsabkommen hätten für gute Stimmung gesorgt.

Spitzenreiter unter den Schweizer Standardwerten waren Novartis mit einem Kursplus von fast drei Prozent. Nach Preissenkungen werden acht Novartis-Produkte in China neu in ein Rückvergütungs-Programm des staatlichen Krankenversicherungssystems aufgenommen. Damit dürfte sich der Umsatz mit diesen Arzneien in China vervielfachen. Der Pharma-Zulieferer Lonza rückte 2,4 Prozent vor, der Nahrungsmittelriese Nestle 2,3 Prozent.

Bei den Nebenwerten kletterte die Biotech-Firma Addex 17 Prozent. Clariant verteuerten sich um mehr als fünf Prozent. Clariant-Grossaktionär Sabic will den Abgang von Präsiden Hariolf Kottmann erzwingen. Setzen sich die Saudis durch, dürfte dies einer Übernahme des Spezialchemieunternehmens Vorschub leisten.