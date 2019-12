Schweizer Chemiekonzern Clariant verkauft Masterbatches-Geschäft

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Chemikalienhersteller Clariant trennt sich von der Sparte Masterbatches.

Die Geschäftseinheit werde für rund 1,6 Milliarden Dollar an die US-Firma PolyOne verkauft, teilte der Konzern aus Muttenz bei Basel am Donnerstag. Die Aktionäre sollen an dem Geldsegen teilhaben: Sie sollen eine außerordentliche Barauszahlung von drei Franken je Aktie erhalten. Clariant hatte die Veräußerung der weniger wachstums- oder margenstarken Geschäftsbereiche Masterbatches und Pigmente bis Ende 2020 in Aussicht gestellt.