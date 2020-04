Schweizer Electronic AG schüttet keine Dividende aus

Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236) bestätigte am Dienstag bei Vorlage des vollständigen Berichts für das Geschäftsjahr 2019 die vorläufigen Zahlen. Der Konzernumsatz belief sich auf 120,7 Mio. Euro (Vorjahr: 125,3 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis belief sich auf 12,6 Mio. Euro nach 18,6 Mio. Euro im Vorjahr.

Unter dem Strich betrug das Nachsteuerergebnis -5,6 Mio. Euro (Vorjahr +0,5 Mio. Euro). Unter Herausrechnung des Ergebnisbeitrags der Investition in China betrug das Ergebnis -2,6 Mio. Euro (Vorjahr +2,8 Mio. Euro). Der Hauptversammlung soll eine Aussetzung der Dividende vorgeschlagen werden, um die daraus freiwerdenden Mittel in die Wachstumsinvestition in China zu investieren und zur Bewältigung der aktuellen Corona-Krise zu verwenden. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre ebenfalls keine Dividende.

Das von Familienmitgliedern geführte Unternehmen aus Schramberg wurde 1849 gegründet. Die Firma ist fokussiert auf Leiterplatten und Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik. Erster Handelstag der Aktie war der 7. Juli 1989.

Redaktion MyDividends.de