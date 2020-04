Schweizer Falcon prüft Ausstieg aus dem Private Banking

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Falcon Private Bank lotet einen Ausstieg aus dem Geschäft mit vermögenden Privatkunden aus.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung prüften in Absprache mit der Eignerin Aabar eine Reihe von Optionen, teilte das Institut am Mittwoch mit. "Eine dieser Optionen beinhaltet den Ausstieg aus dem Private-Banking-Geschäft", hieß es. Die Prüfung aller Optionen erfolge in einem geordneten Prozess, um die Interessen aller Anspruchsgruppen zu schützen.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Montag berichtet, dass die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma der krisengeschüttelten Bank die Lizenz entziehen könnte.