Schweizer Finma steht wegen Hedgefonds-Fall in Kontakt mit Credit Suisse

Zürich (Reuters) - In Zusammenhang mit der Schieflage des US-Hedgefonds Archegos Capital schaltet sich die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma ein.

Die Finma habe Kenntnis von diesem internationalen Fall, in den mehrere Banken und internationale Standorte involviert seien, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Finma sei von der Credit Suisse informiert worden und stehe in Kontakt mit dem Institut.