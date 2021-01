Schweizer Notenbank fährt 21 Milliarden Franken Gewinn ein

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen einen Gewinn von rund 21 Milliarden Franken erzielt.

Vor allem auf den Fremdwährungs- und Gold-Positionen verbuchte sie eigenen Angaben vom Freitag zufolge Bewertungsgewinne. 2019 war der Überschuss mit 48,9 Milliarden Franken noch höher ausgefallen. Die SNB will wie im Vorjahr insgesamt vier Milliarden Franken an Bund und Kantone ausschütten. Der endgültige Jahresabschluss soll am 1. März veröffentlicht werden.

Das Ergebnis der SNB ist abhängig von Wertschwankungen ihrer Hunderte Milliarden Franken schweren Devisenreserven. Dazu zählen Aktien und Anleihen aus dem Ausland. Fremdwährungen kauft die SNB, um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des in Krisenzeiten gefragten Franken zu unterbinden. Trotz des US-Vorwurfs der Währungsmanipulation wollen die Schweizer Währungshüter an dieser Politik festhalten.