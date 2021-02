Schweizer Notenbank - Müssen Verteuerung des Frankens entgegenwirken

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten.

Ihre gegenwärtige Inflationsprognose zeige erst in drei Jahren eine leichte Teuerung an, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Zeitung "Le Temps". "Eine restriktivere Geldpolitik ist daher im Moment nicht willkommen." In erster Linie müsse die Notenbank gegen eine Verteuerung des Frankens vorgehen.

Mit Negativzinsen und Interventionen am Devisenmarkt stemmt sich die SNB seit Jahren gegen einen Anstieg des Frankens zu Währungen wie dem Euro, um größeren Schaden an der exportabhängigen Wirtschaft abzuwenden.