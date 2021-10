Schweizer Notenbank nach neun Monaten mit Milliarden-Gewinn

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat für die ersten neun Monate einen Gewinn von 41,4 Milliarden Franken ausgewiesen.

Der Gewinn auf Fremdwährungspositionen belief sich dabei auf 42,2 Milliarden Franken, wie die Notenbank am Freitag mitteilte. Der Goldbestand war dagegen 1,3 Milliarden Franken weniger wert. Das Ergebnis der Notenbank ist abhängig von Wertschwankungen ihrer Hunderte Milliarden Franken schweren Devisenreserven, die zum Teil auch in Aktien und Anleihen aus dem Ausland angelegt sind. Fremdwährungen kauft die Notenbank, um bei Bedarf eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des in Krisenzeiten als sicherer Hafen gefragten Franken zu unterbinden.