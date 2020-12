Schweizer Notenbank - Schweiz ist kein Währungsmanipulator

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Notenbank wehrt sich gegen den Vorwurf der USA, Währungsmanipulation zu betreiben.

Die Interventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Devisenmarkt dienten nicht dem Zweck, Zahlungsbilanzanpassungen zu verhindern oder unfaire Wettbewerbsvorteile für die Schweizer Wirtschaft zu erlangen, teilte die Notenbank am Mittwoch in einer Stellungnahme mit. Devisenmarktinterventionen seien im Rahmen der Geldpolitik notwendig, um angemessene monetäre Rahmenbedingungen und damit Preisstabilität zu gewährleisten. An der Geldpolitik ändere sich durch die Einstufung des US-Finanzministeriums nichts. In Anbetracht der wirtschaftlichen Lage und der nach wie vor hohen Bewertung des Schweizer Frankens sei die SNB weiterhin bereit, stärker am Devisenmarkt zu intervenieren.