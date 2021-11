Schweizer Sika schluckt früheres BASF-Bauchemiegeschäft

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf.

Das Unternehmen übernimmt für 5,5 Milliarden Franken (5,2 Milliarden Euro) die deutsche MBCC Group vom Finanzinvestor Lone Star Funds. "Die Übernahme wird Sikas Angebot in vier von fünf Kerntechnologien und sieben von acht Zielmärkten ergänzen und erweitern sowie die geografische Präsenz des Unternehmens stärken", erklärte der Konzern aus Baar im Kanton Zug am Donnerstag.

Mit MBCC, dem früheren Bauchemiegeschäft des BASF-Konzerns, erweitert Sika sein Angebot in den Bereichen Bauchemie und Industrieklebstoffe um komplementäre Produkte. Die in Mannheim ansässige MBCC dürfte im laufenden Jahr mit rund 7500 Beschäftigten an mehr als 130 Standorten einen Umsatz von umgerechnet 2,9 Milliarden Franken erzielen. Sika stellte für das neu formierte Unternehmen 2023 einen Umsatz von mehr als 13 Milliarden Franken in Aussicht. Zudem sollen durch den Zusammenschluss 160 bis 180 Millionen Franken Synergien erzielt werden.

Der MBCC-Unternehmenswert von 5,5 Milliarden Franken entspreche dem 11,5-fachen des 2022 erwarteten Betriebsgewinns (Ebitda), erklärte Sika. Den Abschluss der Transaktion vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen erwartet das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2022. Der Zukauf werde sich ab dem ersten vollen Jahr nach dem Abschluss positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken. Die Finanzierung sei durch einen Überbrückungskredit sichergestellt. Sika-Chef Paul Schuler hatte Anfang 2021 angekündigt, das Akquisitionstempo zu erhöhen.