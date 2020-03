Schweizer SIX hält an Angebot für spanische BME fest

Zürich (Reuters) - Trotz des Markteinbruchs rückt der Schweizer Börsenkonzern nicht vom 2,8 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebot für die Madrider Börse ab.

"Wir bleiben bei unserem Angebot", sagte SIX-Chef Jos Dijsselhof am Dienstag auf einer Telefonkonferenz. Die Bank-Finanzierung für den Deal bestehe weiter. Er sei bisher davon ausgegangen, dass die spanische Regierung bis Mitte Mai einen Entscheid zur Transaktion fällen könnte. Angesichts der Coronavirus-Krise sei nun aber eine Verzögerung möglich.

Dijsselhof erteilte auch einer möglichen Aussetzung des Börsenhandels an der SIX wegen der jüngsten starken Kursausschläge eine Absage. Für die SIX sei es wichtig, jederzeit einen fairen und vorhersehbaren Markt sicherstellen zu können.

Die Blockchain-Börse SDX solle wie geplant im vierten Quartal 2020 an den Start gehen. Weil Banken gegenwärtig wohl andere Prioritäten hätten, könnte sich die Aufnahme des Handels mit einzelnen Produkten allerdings ins Jahr 2021 verschieben, sagte er.