Schwere Folgen der Pandemie für deutsche Luftverkehrswirtschaft

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Über die Folgen der Corona-Krise für die deutsche Luftverkehrswirtschaft berichtet an diesem Mittwoch (10.30 Uhr) der Branchenverband BDL in Berlin. Reisebeschränkungen in Folge der Pandemie hatten im März zum nahezu kompletten Zusammenbruch des internationalen Passagierverkehrs geführt - mit weitreichenden Konsequenzen für die beteiligten Fluggesellschaften, Flughäfen sowie ihre Lieferanten und Dienstleister. Im Frachtgeschäft gab es geringere Einbrüche. Weltweit wurden Airlines staatlich gestützt, dennoch sind Tausende Jobs gefährdet oder bereits verloren. Die Lufthansa hat als größter Anbieter in Mitteleuropa neun Milliarden Euro Staatshilfe erhalten. Experten rechnen mit einer langen Erholungsphase bis zum Wiedererreichen des Vorkrisenniveaus./ceb/DP/he