Schwergewicht aus dem Nasdaq mit Zahlen über Erwartungen

Microsoft übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,46 USD die Analystenschätzungen von 1,37 USD. Der Umsatz liegt mit 38,0 Mrd. USD über den Erwartungen von 36,5 Mrd. USD.

Goldman Sachs erhöht Kursziel für Microsoft von $215 auf $235. Buy.

Die Aktie von Microsoft befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese wurde mehrfach beschleunigt. Seit Sommer 2016 wird diese Rally durch eine obere Pullbacklinie begrenzt. Im Februar 2020 erreichte der Wert diese obere Pullbacklinie und prallte daran nach unten ab. Nach einem Test des Aufwärtstrends seit Juni 2016 drehte der Wert aber wieder nach oben und markierte am 09. Juli 2020 das aktuelle Allzeithoch bei 216,35 USD. Mit diesem Hoch erreichte die Aktie erneut die obere Pullbacklinie. In den letzten Tagen kam es bereits zu leichten Gewinnmitnahmen. Am 17. Juli fiel der Wert unter die Unterstützung bei 203,95 USD ab. Dieser Rückfall wurde allerdings sofort wieder wettgemacht.

Nachbörslich reagierte die Aktie gestern mit einem Kursrückgang auf die aktuellen Zahlen. Der Schlusskurs an der Nasdaq lag bei lag bei 211,75 USD, die Nachbörse wurde bei 207,01 USD beendet.

Konsolidierung schon im Gange?

Die Microsoft-Aktie dürfte ich in einer Topbildungsphase befinden. Kurzfristig mag es zwar noch einmal zu einem neuen Hoch kommen, aber ein Ausbruch über die obere Pullbacklinie erscheint aktuell recht unwahrscheinlich. In den nächsten Wochen dürfte die Aktie eher konsolidieren. Erste Aufgangsstation wäre das alte Allzeithoch aus dem Februar 2020 bei 190,65 USD. Sollte diese nicht wirken, wären sogar Abgaben in Richtung 166,10 USD denkbar.

Gelingt aber doch ein stabiler Ausbruch über die obere Pullbacklinie, die heute bei ca. 219,91 USD verläuft, dann könnte die Rally noch weiter fortgesetzt werden. Gewinne in Richtung 242 USD und 260 USD wären dann möglich.

