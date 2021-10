Schwerpunkt der Corona-Neuinfektionen verlagert sich nach Südosten

Berlin (Reuters) - Der Schwerpunkt der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat sich Richtung Südosten verlagert.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag 12.382 neue registrierte Corona-Fälle. Das sind 738 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 67,0 von 65,4 am Vortag. Das Land mit der höchsten Inzidenz ist Thüringen mit 109,7, dann folgen Bayern mit 96,7 und Sachsen mit 92,5 - dies sind Bundesländer, in denen die Impfquote deutlich niedriger liegt als in den nordwestdeutschen Bundesländern. Die fünf Landkreise mit den höchsten Inzidenzen finden sich am Donnerstag nach RKI-Angaben alle in Bayern. Eine Ausnahme von dem Trend bildet Bremen. Dort sind 80 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens einmal geimpft, was die mit Abstand höchste Impfquote der Gesamtbevölkerung in Deutschland darstellt. Gleichzeitig liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 85,6 deutlich über dem Durchschnitt.

Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 72 weitere Menschen starben laut RKI im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 94.461. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,3 Millionen Corona-Tests positiv aus.