Schwierige Corona-Beratungen am Dienstag - Wohl neues Frühwarnsystem

Berlin (Reuters) - Vor den am Dienstag anstehenden Beratungen von Bund und Ländern zur Coronavirus-Lage zeichnen sich schwierige Gespräche ab.

Einigkeit könnte es dabei geben, ein neues Frühwarnsystem zu entwickeln, das nicht nur die Zahl der Neuinfektionen berücksichtigt. Dafür sprachen sich am Wochenende Politiker von Union und SPD aus. Umstritten ist allerdings, ob Corona-Tests in den nächsten Monaten kostenpflichtig werden und ungeimpfte Personen Nachteile haben sollen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach sich in der "Bild am Sonntag" für einen neuen "dynamischen 3-I-Wert" aus, der den Impffortschritt, die Intensivbettenauslastung und die Inzidenz berücksichtigt. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) forderte eine Corona-Ampel. "Sie muss neben den aktuellen Corona-Zahlen auch die Auslastung der Krankenhäuser und Intensivbetten und den Impffortschritt berücksichtigen."

Hier gibt es wenig Widerspruch. Die Infektionszahlen steigen unterdessen weiter, liegen aber noch auf einem moderaten Niveau. Das Robert-Koch-Institut meldete 3127 neue Positiv-Tests. Das sind 1030 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 22,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

In Deutschland sind aktuell mehr als 62 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft, über 54 Prozent vollständig. "Was ich momentan erlebe, ist, dass die Geimpften sauer sind auf die Nicht-Geimpften", sagte der Fraktionschef der Union im Bundestag, Ralph Brinkhaus, der "Welt am Sonntag". "Die Geimpften haben Termine gemacht, sind losgegangen und haben in Kauf genommen, dass es ihnen am Tag nach der Impfung teilweise nicht so gutgegangen ist. Und sie erleben nun, dass sie ihre Freiheiten trotzdem nicht vollständig zurückbekommen." Er gehe davon aus, dass Hoteliers, Clubs und Veranstalter künftig nur noch Geimpfte in ihre Häuser ließen.

NACHTEILE FÜR UNGEIMPFTE?

Ein stärkerer Druck auf Ungeimpfte ist allerdings umstritten - schon in der Union. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet sagte der "Bild am Sonntag": "Wer geimpft, genesen oder getestet ist, den darf der Staat nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausnehmen." Ähnlich äußerte sich Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) gegenüber dem "Handelsblatt": "Ich glaube, mit Überzeugung kommt man weiter als mit Druck."

Das Bundesgesundheitsministerium unter Führung des CDU-Politikers Jens Spahn erwägt ein Ende der Gratis-Tests Mitte Oktober, was Kritiker als Impfpflicht durch die Hintertür werten. Ein hochrangiger Vertreter der Länder sagte Reuters, hier sei bei den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder am Dienstag eine Einigung nur schwer vorstellbar. Es gebe dafür aktuell keine Mehrheit.

Laschet sagte, im Herbst müsse jeder ohne Impfschutz damit rechnen, dass die Alltagstests nicht mehr vom Steuerzahler beglichen würden. Das befürwortet auch der Chef der Verbraucherzentrale Bundesverband, Klaus Müller. "Der Staat muss sein Geld für die Aufgaben einsetzen, die wirklich notwendig sind, und das sind nicht kostenlose Tests für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie es könnten", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Widerspruch kam im ZDF von Grünen-Co-Chef Robert Habeck: "Ich bin dafür, dass sie kostenlos bleiben." Sonst werde weniger erkannt, wo sich das Virus ausbreite. Das wäre eine falsche Maßnahme.