Scorpio Bulkers weitet Verlust aus und kündigt Dividende an

Die Reederei Scorpio Bulkers Inc. (ISIN: MHY7546A1304, NYSE: SALT) wird eine Quartalsdividende von 0,05 US-Dollar an ihre Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 15. Dezember 2020 (Record date: 13. November 2020).

Damit erhalten die Investoren auf das Jahr hochgerechnet und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Dividende 0,20 US-Dollar. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 1,65 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 12,11 US-Dollar. Scorpio Bulkers ist im Jahr 2013 gegründet worden und ist auf den Marshallinseln registriert. Die Hauptgeschäftsstelle der Gesellschaft befindet sich in Monaco mit einer weiteren Geschäftsstelle in New York. Zur Flotte zählen rund 57 Schiffe. Der Umsatz lag im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 bei 46,7 Mio. US-Dollar (Vorquartal 63,2 Mio US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 36,63 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 1,93 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Nach Bekanntgabe der Nachrichten gab die Aktie an der Wall Street über 14 Prozent nach. Die Aktie des Unternehmens ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresanfang 2020 mit 80,99 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 150 Mio. US-Dollar (Stand: 27. Oktober 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de