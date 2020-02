SCOUT24 - Noch kein Richtungsentscheid nach Zahlen

Scout24 AG - WKN: A12DM8 - ISIN: DE000A12DM80 - Kurs: 64,400 € (XETRA)

Scout24, bekannt durch die Marktplätze ImmoScout24 und zuvor auch AutoScout24, letzterer befindet sich im Verkaufsprozess, hat heute vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 vorgestellt, die sich sehen lassen konnten. Die Geschäftsziele wurden voll erfüllt. So stieg der Konzernumsatz um 15,4 % auf 613,6 Mio. EUR. Analysten hatten hier mit 617,62 Mio. EUR etwas mehr erwartet. Sehr erfreulich entwickelte sich das EBITDA, welches auf 321,9 Mio. EUR kletterte, was bereinigt einem Wachstum von 13,2 % gegenüber 2018 entspricht. Damit traf das Management die Marktschätzung.

In Zukunft will sich Scout24 rein auf die Plattform ImmoScout24 konzentrieren. Dazu CEO Tobias Hartmann: "Wir haben im Jahr 2019 die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen. Gleichzeitig haben wir das operative Geschäft zu einem neuen Rekord geführt. Nach dem erfolgreichen Verkauf von AutoScout24, FinanceScout24 und FINANZCHECK.de liegt unser Fokus nun auf dem Wachstum von ImmoScout24. Als Marktführer ist ImmoScout24 optimal positioniert, um ein umfassendes Ecosystem für Immobilienmakler, Eigentümer und Suchende aufzubauen. Gerade Deutschland steht hier im internationalen Vergleich noch am Anfang und bietet enormes Potenzial. Wir werden weiter in neue Produkte und Technologien investieren, den Transaktionsprozess zunehmend digitalisieren und die Reichweite in unserem Markt ausbauen."

Mit dem Abschluss des Verkaufs der erwähnten Sparten rechnet Hartmann in der ersten Jahreshälfte 2020. Den finalen Geschäftsbericht 2019 mitsamt der Prognose 2020 wird das Management am 26. März vorlegen.

Aus technischer Sicht zählt die Aktie von Scout24 zu den Outperformern in Deutschland. Kurzfristig bestimmt eine Range das Kursgeschehen. Erst unter 63,65 EUR entstehen Verkaufssignale in Richtung 61,90 EUR. Neue Hochs über der Marke von 65,65 EUR machen den Weg in Richtung 70 EUR frei.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 617,62 683,11 759,00 Ergebnis je Aktie in EUR 1,21 1,77 2,15 Gewinnwachstum 46,28 % 21,47 % KGV 53 36 30 KUV 11,2 10,1 9,1 PEG 0,8 1,4 Dividende je Aktie in EUR 0,70 0,87 1,02 Dividendenrendite 1,09 % 1,36 % 1,59 % *e = erwartet

