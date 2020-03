Scout24 plant Aktienrückkauf und steigert die Dividende

Der Internetportal-Betreiber Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80) will eigene Aktien zurückkaufen. Im Laufe der nächsten zwölf bis fünfzehn Monate seien Aktienrückkäufe in Höhe von circa 1,7 Mrd. Euro geplant. Finanziert wird dies aus den im ersten Halbjahr 2020 zu vereinnahmenden Erlösen des AutoScout24-Verkaufs an den US-Finanzinvestor Hellman & Friedman.

Die Dividende wird um knapp 41 Prozent auf 0,90 Euro je Aktie erhöht. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,64 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 52,00 Euro würde die geplante Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von 1,73 Prozent entsprechen.

Scout24 hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aufgehoben. Die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland seien derzeit noch nicht in vollem Umfang absehbar. Scout24 sieht jedoch bereits Belastungen bei vielen ihrer Geschäftspartner und geht derzeit von einem Rückgang der Geschäftsaktivitäten aus.

Scout24 mit Sitz in München ist der Betreiber der Online-Plattform ImmoScout24. Der Börsengang erfolgte am 1. Oktober 2015. Der Emissionspreis betrug 30,00 Euro.

