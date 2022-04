SCOUT24 - Übernahmegerüchte treiben Kurs nach oben

Scout24 SE NA O.N - WKN: A12DM8 - ISIN: DE000A12DM80 - Kurs: 60,820 € (XETRA)

Laut Händlerkreisen haben die Investoren Hellman & Friedman, EQT und Permira ein Auge auf Scout24 geworfen und wollen womöglich demnächst ein Gebot abgeben. Mit Cinven und CVC stehen laut "Dealreporter" ebenfalls Investoren bereit. Im Mai 2019 war ein Übernahmeversuch allerdings gescheitert. Heute reicht dieses "Gerücht" aus, dass die Scout24-Aktie über den EMA200 springen kann. Das ist das höchste Kursniveau seit Januar. Soll man der Aktie nun blind hinterherjagen oder sich man sich doch an charttechnischen Marken orientieren?

EMA200 übersprungen

In den Wochen davor konnten die Investoren mit der Entwicklung sicherlich nicht zufrieden sein. Die Aktie scheiterte mehrmals am EMA50 im Tageschart. Daher war diese neue Impuls/Übernahmespekulationen dringend nötig, um neue Anleger "anzulocken". Ob zeitnah eine Übernahme erfolgt, steht sicherlich noch in den Sternen. Charttechnisch hat sich das Bild jedoch deutlich verbessert. Der heutige Pullback endete am EMA200. Allerdings kommt die Scout24-Aktie noch nicht über die Hürde bei 61,00 EUR hinweg. Ein Tagesschlusskurs über 61,50 EUR würde den Weg bis ca. 65,00 EUR ebnen.

Fazit: Blind hinterherjagen würde ich dieser Aktie nicht. Sollte allerdings noch einmal ein Rücksetzer bis ca. 58,00 EUR erfolgen, wäre ein Long-Versuch denkbar.

Scout24 AG

Sie interessieren sich für Swing Trading und sind auf der Suche nach einem passenden Experten, mit dem Sie eine Swing Trading Strategie lernen können? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)