Scout24 verkauft Autohandels-Sparte AutoScout24 für 2,9 Mrd Euro

München (Reuters) - Der Anzeigenportal-Betreiber Scout24 wird aufgespalten.

Das Münchner Unternehmen verkauft seine Gebrauchtwagen-Sparte AutoScout24 für 2,9 Milliarden Euro an den US-Finanzinvestor Hellman & Friedman (H&F), wie beide Unternehmen am Dienstagabend mitteilten. Der Kaufpreis liegt weit über den Erwartungen des Unternehmens und von Analysten. Scout24 will den Erlös zum Teil an die Aktionäre ausschütten. Zusammen mit Autoscout24 gehen auch die Kreditvermittler FinanceScout24 und Finanzcheck an den Finanzinvestor. AutoScout24 ist in Deutschland die Nummer zwei auf dem Online-Automarkt Markt hinter mobile.de, sieht sich aber europaweit als Nummer eins. Scout24 besteht künftig allein aus dem größten deutschen Immobilien-Portal ImmobilienScout24.