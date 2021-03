Scout24 will eigene Aktien für fast eine Milliarde Euro zurückkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Immobilien-Marktplatz Scout24 will nach dem Gewinn aus dem Verkauf seiner Autovermittlungsplattform eigene Aktien für fast eine Milliarde Euro zurückkaufen. Das Rückkaufangebot umfasse bis zu knapp 14 Millionen Papiere im Gesamtwert von 973,6 Millionen Euro, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in München mit. Scout24 bietet je Aktie 69,66 Euro. Der Preis liege zehn Prozent über dem gewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Handelstage.

Dabei können die Anteilseigner dem Konzern für je sieben ihrer Papiere eine Aktie andienen. Der Rückkauf findet damit außerhalb der Börse statt. Die Andienungsfrist beginnt am 1. April und endet am 16. April./stw/stk