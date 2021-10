SDCL EDGE Acquisition Corporation gibt Börsengang im Wert von 175 Mio US-Dollar bekannt

SDCL EDGE Acquisition Corporation (das „Unternehmen“) gab heute seinen Börsengang mit 17.500.000 Aktien zum Preis von je 10,00 USD bekannt. Die Anteilseinheiten werden an der New York Stock Exchange (die „NYSE“) notiert und ab dem 29. Oktober 2021 unter dem Tickersymbol „SEDA.U“ gehandelt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Klasse A und einem halben rückzahlbaren Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A zu einem Preis von 11,50 USD je Aktie. Sobald der separate Handel mit Wertpapieren, aus denen die Anteile bestehen, startet, werden die Stammaktien der Klasse A und die Optionsscheine voraussichtlich unter den Symbolen „SEDA“ bzw. „SEDA WS“ an der NYSE notiert. Das Angebot wird voraussichtlich zum 2. November 2021 enden und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Goldman Sachs & Co. LLC und BofA Securities, Inc. wickeln dieses Angebot als gemeinsame Konsortialführer ab. Das Unternehmen hat den Zeichnern eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu 2.625.000 zusätzlichen Einheiten zum Erstemissionspreis zur Deckung etwaiger Mehrzuteilungen eingeräumt.

Der Börsengang erfolgt ausschließlich mittels eines Emissionsprospekts. Ein Exemplar des vorläufigen Emissionsprospekts in Bezug auf das Angebot und die Endfassung des Emissionsprospekts können, sofern verfügbar, unter folgender Adresse angefordert werden: Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, USA, Attn: Prospectus Department, telefonisch unter +1-866-471-2526, per Fax unter +1-212-902-9316 oder per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com oder BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, Attn: Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, oder via E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com.

Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde von der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) am 28. Oktober 2021 als rechtsgültig erklärt. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung dar und es findet gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Rechtsordnungen statt, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Rechtsordnung unzulässig wären.

Über SDCL EDGE Acquisition Corporation

SDCL EDGE Acquisition Corporation ist ein Blankoscheck-Unternehmen, das zum Zweck der Fusion, des Aktientauschs, des Vermögenserwerbs, des Aktienkaufs, der Reorganisation oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf Geschäftsabschlüsse zu konzentrieren, die sich aus einem raschen Wandel hin zu energieeffizienten und dezentralisierten Lösungen für die Energiebeschaffung für eine Wirtschaft mit weniger Kohlendioxidausstoß und insbesondere für den Gebäudebau - und Transportsektoren ergeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, so etwa in Bezug auf den beabsichtigten Börsengang. Es werden keinerlei Zusicherungen gemacht, dass der Börsengang gemäß den hier aufgeführten Bedingungen oder überhaupt stattfindet. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich derer, die im Abschnitt Risikofaktoren in der bei der U.S. SEC eingereichten Registrierungserklärung für das Angebot des Unternehmens und im vorläufigen Prospekt erläutert werden. Diese Dokumente sind auf der Website der SEC www.sec.gov verfügbar. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum dieser Mitteilung mit Korrekturen oder Änderungen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Ned Davis

Chief Financial Officer, SDCL EDGE Acquisition Corporation

Telefon: +1-212-488-5509

E-Mail: investors@sdcledge.com



Kelly McAndrew

Financial Profiles, Inc.

Telefon: +1-203-613-1552

E-Mail: kmcandrew@finprofiles.com



Moira Conlon

Financial Profiles, Inc.

Telefon: +1-310-622-8220

E-Mail: mconlon@finprofiles.com