SDG – 2 Nachhaltigkeits-Indizes, 5 Strategien!

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren”, heißt es in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Dennoch bestehen Ungleichheiten überall auf der Welt. Sei es bei der Ernährung, dem Zugang zu Energie, Bildung oder die Gesundheitssysteme. Die Weltgemeinschaft hat im Jahr 2015 die Agenda 2030 der Vereinten Nationen verabschiedet. Sie bildet auch die Basis der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Mit der Agenda soll weltweit ein menschenwürdiges Leben ermöglicht und dabei auch die natürlichen Lebensgrundlagen bewahrt werden. Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, die Sustainable Development Goals (SDG), richten sich an alle: die Regierungen weltweit, aber auch die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft und die Wissenschaft. Zu den Zielen zählen beispielsweise die weltweite Sicherung der Ernährung, die Bereitstellung von sauberer und bezahlbarer Energie und die Beendigung von Ungleichheiten (eine Übersicht über alle 17 Ziele und ihre Bedeutung finden Sie auf der UN-Seite: sdgs.un.org).

HypoVereinsbank onemarkets bietet Anlegern die Möglichkeit, per HVB Open End Index Zertifikat in Unternehmen zu investieren, die sich in hohem Maß zu den SDG-Prinzipien bekennen. Die Grundlage dafür stellt der von UniCredit entwickelte UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index dar. Er beinhaltet Aktien von europäischen und amerikanischen Unternehmen aus insgesamt elf Sektoren, wobei aus jedem Sektor jeweils die fünf Titel ausgewählt werden, die über den höchsten SDG-Score verfügen. Macht also insgesamt 55 Unternehmen. Aktuell sind unter anderem die Aktien von Adidas, Adobe, Geberit, Salesforce, Tomra und Unilever enthalten. Der SDG-Score wird von ISS ESG auf Basis eines hochwertigen Ratings ermittelt. ISS ESG ist der weltweit führende Anbieter von Nachhaltigkeitsratings. Überprüfungen finden vierteljährlich statt. Die Gewichtung erfolgt auf Basis der freien Marktkapitalisierung, multipliziert mit dem SDG-Score. Hohe Nachhaltigkeit wird also mit einem höheren Gewicht im Index belohnt. Das HVB Open End Index Zertifikat (ISIN: DE000HVB5TL9) eignet sich für Anleger, die ihr Geld unter strengen nachhaltigen Gesichtspunkten anlegen möchten. Wertpapiere wie das Step-Invest-, Best-In-Top, das Flex-Inzest Zertifikat oder Anleihe mit 90% Mindestrückzahlung bieten dabei eine interessante Alternative zum einmaligen Direktinvestment in den Index.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis in Euro Zeichnungsfrist Finaler Beobachtungstag UC SDG Transatlantic Leaders Index Step-Invest Zertifikat HVB5PU 1.025,00 09.09.2021 01.10.2024 UC SDG Transatlantic Leaders Index Best-In Top Zertifikat HVB5Q4 1.020,00 09.09.2021 01.10.2024 UC SDG Transatlantic Leaders Index Flex Invest Zertifikat HVB5PR 1.012,50 09.09.2021 07.04.2025 UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index Anleihe mit 90% Mindestrückzahlung HVB5PQ 102,50% 09.09.2021 07.08.2026

Quelle: HypoVereinbank; Stand: 10.08.2021

Beim Step-Invest investieren Anleger nicht einmalig. Vielmehr wird der Nennbetrag in zwölf gleiche Schritte aufgeteilt. Im Detail: Ab Ausgabe ist der Nennbetrag in Höhe von 1.000 Euro vollständig im Zertifikat angelegt. Ab dem anfänglichen Beobachtungstag wird er automatisch schrittweise an jedem von insgesamt zwölf zweiwöchigen Beobachtungstagen (Investitionsphase) in den UC SDG Transatlantic Leaders Index investiert. Jede der zwölf Raten ist dabei gleich hoch. So nimmt das Zertifikat Schritt für Schritt mit dem bis zum jeweiligen Beobachtungstag investierten Nennbetrag zu 100 Prozent an der Wertentwicklung des Index teil. Ab dem zwölften Beobachtungstag bis zum letzten Beobachtungstag ist dann der komplette Nennbetrag in den UC SDG Transatlantic Leaders Index investiert. Durch dieses schrittweise Investieren besteht die Chance, den durchschnittlichen Einstiegspreis gegenüber der Einmalanlage zu optimieren. Im Fachjargon wird dieser Kniff auch als Cost-Average-Effekt bezeichnet. Zudem gibt es am Ende der Investitionsphase eine einmalige Ertragszahlung von 12,50 Euro pro Zertifikat. Weitere Informationen finden Sie hier.

Beim Best In Top Zertifikat gilt: Liegt der Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie am Rückzahlungstermin den Höchstbetrag. Liegt der Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag unter dem Basispreis, erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, der dem Nennbetrag multipliziert mit dem Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag geteilt durch den niedrigsten Referenzpreis an den Anfänglichen Beobachtungstagen (Es gilt der niedrigste Schlusskurs im Zeitraum vom 10.09.21 bis 08.10.21) entspricht. Weitere Informationen finden Sie hier.

Das Flex-Invest-Zertifikat spielt seine Stärke in Phasen einer möglichen Konsolidierung aus. Anfangs wird das Geld attraktiv verzinst in einer Barkomponente angelegt und Investoren erhalten 2,15 Prozent p.a.. Sinkt der UC SDG Transatlantic Leaders Index unter festgelegte Schwellen, wird schrittweise von der Barkomponente in den UC SDG Transatlantic Leaders Index umgeschichtet. Zum Laufzeitende erhalten Investoren anteilig die Zinszahlung auf den Geldmarktanteil plus anteilig ein HVB Open End Index Zertifikat bezogen auf den UC SDG Transatlantic Leaders Index. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bei der Anleihe mit 90% Mindestrückzahlung gilt: Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit der Kursentwicklung des UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index. Wenn dieser Betrag kleiner ist als der Mindestbetrag, dann entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Mindestbetrag.Weitere Informationen finden Sie hier.

