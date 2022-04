sdm: Wachstum setzt sich fort

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz dynamisch um 40 Prozent auf 4,15 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.Nach Analystenaussage sei der Werk- und Objektschutz erneut stärkster Umsatzträger gewesen. Auf operativer Ergebnisebene habe das EBIT im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um 48,0 Prozent auf 0,59 Mio. Euro (Q1 2022: 0,40 Mio. Euro) zugelegt. Zudem sei für das Geschäftsjahr 2021 erstmals eine Dividendenausschüttung von 0,08 Euro je Aktie in Aussicht gestellt worden. Über diese geplante Erfolgsbeteiligung solle in der kommenden Hauptversammlung abgestimmt werden.In Anbetracht des planmäßig verlaufenen Auftaktquartals und der aktuellen Geschäftsentwicklung habe die Gesellschaft ihre bisherige Unternehmens-Guidance bestätigt und erwarte unverändert ein zweistelliges Umsatzwachstum. Zudem sei die eine oder andere Übernahme avisiert, so GBC. Vor dem Hintergrund der sehr überzeugenden Q1-Zahlen kalkuliere das Analystenteam für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 weiterhin mit einem Umsatz von 16,09 Mio. Euro. Beim EBIT werde mit 1,45 Mio. Euro gerechnet. Basierend auf den unveränderten Ergebnisprognosen bestätigen die Analysten das Kursziel von 4,65 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.04.2022, 10:15 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 27.04.2022 um 08:24 Uhr fertiggestellt und erstmals am 27.04.2022 um 09:00 Uhr veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23907.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

sdm SE - ISIN: DE000A3CM708