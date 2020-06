SEAGATE - Aktie droht durchzufallen

Seagate Technology PLC - WKN: A1C08F - ISIN: IE00B58JVZ52 - Kurs: 49,640 $ (NASDAQ)

Ist die Erholung der Seagate-Aktie seit dem Märztief 2020 zu Ende? Provokativ könnte man durchaus solche Aussagen tätigen. Doch der Reihe nach. Die Aktie brach im laufenden Monat über den Widerstand bei 53,27 USD aus, die Ausgangslage für die Bullen war folglich sehr gut. Doch diese machten nichts daraus. In der Vorwoche wurde das Kaufsignal mit Kursen unter 53,27 USD wieder negiert. Anschließend ging es Schlag auf Schlag. Am Montag rettete sich der Wert gerade noch einmal so über den Aufwärtstrend seit März, fällt heute aber per Downgap deutlich zurück. Einem lower High am Dienstag könnte nun ein lower Low folgen.

Unter 49,26 USD wäre der Weg zur Unterseite erst einmal frei, wobei sich Ziele in Form eines Gaps bei 47,81 USD und darunter in Form der Maitiefs bei 46,14 USD nennen lassen. Bei letzterer Marke dürfte sich auch die weitere mittelfristige Ausrichtung entscheiden. Denn gibt der Tech-Titel diesen Support auf, ist die Fallhöhe in Richtung Märztief enorm.

Um das Chartbild freundlicher zu gestalten, muss die Aktie zunächst das Zwischentief bei 49,26 USD halten und anschließend auch das Hoch bei 52,69 USD aus dem Markt nehmen. In diesem Fall könnte eine kurzfristige Bodenbildung gelingen, die wieder Spielraum in Richtung Oberseite ermöglicht.

Aus fundamentaler Sicht erwarten Analysten bei Seagate im laufenden Jahr einen Gewinnrückgang um fast 40 % auf 4,28 USD je Aktie. 2021 soll sich das Geschäft wieder leicht erholen. Für ein dann erwartetes Gewinnwachstum von gut 10 % zahlt man derzeit ein KGV von 10. Die Dividendenrendite der Aktie beläuft sich auf rund 5,2 %.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 10,39 10,60 10,41 Ergebnis je Aktie in USD 7,06 4,28 4,73 Gewinnwachstum -39,38 % 10,51 % KGV 7 12 10 KUV 1,3 1,3 1,3 PEG neg. 1,0 Dividende je Aktie in USD 2,52 2,58 2,60 Dividendenrendite 5,09 % 5,21 % 5,25 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)