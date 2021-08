SEAGATE - Wo bieten sich neue Chancen in der Aktie?

Im März 2020 fiel die Aktie von Seagate auf ein Tief bei 39,02 USD. Danach startete eine starke Aufwärtsbewegung. Im Februar 2021 etablierte sich die Aktie über ihrem alten Allzeithoch aus dem Dezember 2014 und kletterte anschließend auf das aktuelle Allzeithoch bei 106,22 USD.

Seit diesem Hoch aus dem Mai 2021 konsolidiert die Aktie. Dabei fiel sie im Juli auf ein Tief bei 78,86 USD und damit nahe an die Unterstützung bei 77,06 EUR. Knapp darüber drehte der Wert leicht nach oben. Aber in den letzten beiden Wochen kam es bereits zu leichten Gewinnmitnahmen. Diese setzten sich in dieser Woche fort, wobei es gestern nach einem negativen Kommentar von Edgewater Research zu größeren Kursverlusten kam. Allerdings verteidigt Stifel-Analyst Patrick Ho Seagate heute und empfiehlt zum Kauf der Kursschwäche.

Käufer sollten sich noch gedulden

Die Seagate-Aktie konnte in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter konsolidieren. Ein Rückfall in den Bereich um 72,45 USD bis 69,40 USD wäre dabei möglich. Ein rechnerisches Ziel läge bei 70,14 USD. Anschließend könnte es zu einer weiteren Rally in Richtung Allzeithoch kommen.

Falls die Aktie im Bereich zwischen 72,45 USD und 69,40 USD keinen Boden ausbilden kann, dann könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 58,04-57,20 USD kommen.

Seagate Technology PLC

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)