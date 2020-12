SEAGEN - Bullen melden wieder Ansprüche an

Seagen Inc. - WKN: A2QFAQ - ISIN: US81181C1045 - Kurs: 191,175 $ (NASDAQ)

Seagen (früher: Seattle Genetics) ist ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen, das Therapien zur Krebsbehandlung auf Basis monoklonaler Antikörper entwickelt.

Die Aktie von Seagen befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Das Allzeittief der Aktie liegt bei 3,54 USD und stammt aus dem April 2005. Der Starpunkt der Rally ist allerdings das Tief aus dem Juli 2006 bei 3,80 USD.

Diese Rally lässt sich in einem relativ breiten Trendkanal eingrenzen. Am 13. Oktober erreichte der Wert die obere Begrenzung des Kanals und bildete das aktuelle Allzeithoch bei 213,94 USD aus. Anschließend kam es zu einer etwas umfangreicheren Konsolidierung und zu einem Tief bei 163,56 USD. Nach einer kleinen Bodenbildung zog die Aktie zuletzt wieder an und durchbrach am Freitag den Widerstandsbereich um 191,17 USD.

Das dürfte den Bullen gefallen

Sollte sich dieser Ausbruch bestätigen, dann bestünde die Chance auf einen weiteren Rallyschub. Dieser könnte zu Kursen um das aktuelle Allzeithoch oder sogar zu einem Anstieg bis 220-221 USD führen. Ein Rückfall unter den EMA 50 bei aktuell 179,00 USD würde allerdings auf einen Test des Konsolidierungstiefs bei 163,56 USD hindeuten.

Zusätzlich lesenswert:

WACKER CHEMIE - Korrekturrisiko nimmt zu

SLM SOLUTIONS - Was für ein Volltreffer!

S&P 500 - Neuer Rallyschub möglich

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Seattle Genetics Inc.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)