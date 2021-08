SEAGEN - Kaufwelle erreicht hohe Hürde

Seagen Inc. (ehemals Seattle Genetics) ist ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen, das Therapien zur Krebsbehandlung auf Basis monoklonaler Antikörper entwickelt.

Die Seagen-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 3,80 USD aus dem Juli 2006 in einem breiten und langfristigen Aufwärtstrendkanal. Am 13. Oktober 2020 markierte die Aktie an der Trendkanaloberkante das aktuelle Allzeithoch bei 213,94 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer starken Korrekturbewegung. Dabei fiel er am 04. Mai 2021 auf ein Tief bei 133,20 USD zurück.

Seit diesem Tief erholt sich die Aktie in einem Trendkanal. Dabei kletterte sie gestern auf ein Hoch bei 166,44 USD. Mit diesem Anstieg klettert der Wert leicht über den Widerstand bei 163,56 USD und an die obere Begrenzung des kurzfristige n Aufwärtstrendkanals und an eine Variante des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch.

Wichtige Entscheidung steht an

Die Seagen-Aktie steht vor einiger wichtigen Entscheidung. Gelingt ein Ausbruch über den Widerstandsbereich aus Abwärtstrends und Oberkante des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals, dann könnte die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen nicht nur fortgesetzt, sondern sogar beschleunigt werden. Die Aktie könnte dann in Richtung 175 USD und 195 USD ansteigen. Sollte der Wert aber an diesem Widerstandsbereich scheitern, wäre zumindest mit einem Rücksetzer an den Aufwärtstrend seit M ai 2021 zu rechnen. Dabei wären Abgaben in den Bereich um 143,50 USD möglich.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)