SEAGEN - Neue Kaufchancen in Kürze?

Seagen (ehemals Seattle Genetics) ist ein hochspannendes Unternehmen. Denn es beschäftigt sich mit Krebstherapien auf Basis monoklonaler Antikörper. Krebs in seinen verschiedenen Formen hat in Deutschland 2020 für 239.600 Tote gesorgt und ist damit Todesursache Nr. 2 - noch weit vor Corona. Neue Therapien bzw. Medikamente sind also dringend notwendig.

Die Seagen-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 13. Oktober 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 213,94 USD.

Nach diesem Hoch kam es zu einer ausführlichen Korrektur auf 133,20 USD. Anfang Mai 2021 startete eine neue Aufwärtsbewegung. Am 02. November gelang sogar der Ausbruch über die obere Begrenzung dieser Bewegung. Solche Ausbrüche führen immer wieder zu einer Trendbeschleunigung.

Die Aktie zog danach auch schnell auf 192,79 USD, musste gestern aber einen Rückschlag einstecken.

Bald einen Einstieg wert?

Dieser Rückschlag ist vermutlich der Beginn einer Konsolidierung. Diese kann noch einige Tage andauern und zu Abgaben Richtung 180,50 USD führen, also an die alte obere Begrenzung der Rally seit Mai 2021. Dort bestünde eine gute Chance auf Wiederaufnahme der Rally und einen Anstieg bis zumindest an das Allzeithoch bei 213,94 USD oder sogar in Richtung 270 USD und damit an die obere Begrenzung eines langfristigen Trendkanals.

Sollte die Aktie aber stabil unter die alte obere Begrenzung der Rally seit Mai abfallen, dann könnte sich der Rücksetzer deutlich ausdehnen. Ein Rückfall in Richtung des Aufwärtstrends seit Mai, also in Richtung 150 USD, wäre dann möglich.

Fazit: Die Bullen bestimmen in der Seagen-Aktie die Richtung. In Kürze könnte es neue Einstiegschancen geben.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)