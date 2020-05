SEATTLE GENETICS - Ein Setup für Geizhälse

Zu den Highflyern der Biotech-Rally in den vergangenen Wochen zählte zweifelsohne die Aktie von Seattle Genetics. Seit dem Tief im März hat der Titel bereits wieder 85 % zugelegt und das ohne größere Pause. In dieser Woche scheint aber die Luft so langsam raus zu sein. Innerhalb der zuletzt flachen Konsolidierung nimmt der Verkaufsdruck etwas zu.

Sehr aggressiv könnte man hier also auf eine Konsolidierung shorten, das muss man allerdings mögen. Besser finde ich die Variante, den übergeordnet starken Titel bei temporärer Schwäche einzusammeln. Ein passendes Niveau in Form des EMA50 und der letzten Konsolidierungstiefs befindet sich im Chart bei 137,30 USD. Dort könnte man den Wert auf Umkehrsignale untersuchen und wieder mit dem Haupttrend gen Norden handeln. Sollte die Aktie sehr stark korrigieren, wäre ein Extremziel um 124,00 USD ableitbar, dem zuvor mittelfristigen Ausbruchsniveau.

Fängt sich der Titel dagegen und steigt in Kürze auf neue Hochs, wird kein Trade gestartet. In diesem Fall wartet man auf die nächste Möglichkeit.

Fundamental bewertet zählt Seattle Genetics bislang zu den defizitäten Biotechs, wird also voraussichtlich auch in den kommenden Jahren noch Geld verbrennen und ist somit mit etablierten profitablen Pharmakonzernen bislang folglich risikotechnisch nicht vergleichbar.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 0,92 1,08 1,57 Ergebnis je Aktie in USD -0,96 -2,93 -0,79 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 29,3 24,9 17,2 PEG neg. - *e = erwartet

Seattle-Genetics-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)