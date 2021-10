SEB kauft eigene Aktien zurück und schüttet eine weitere Dividende aus

Der schwedische Finanzdienstleister SEB AB (ISIN: SE0000148884) wird ein Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Mrd. Kronen (ca. 249 Mio. Euro) starten. Das Programm soll am 21. Oktober 2021 starten und längstens bis 21. März 2022 laufen.

SEB will eine zusätzliche Dividende von 4,10 Kronen (ca. 0,41 Euro) ausschütten, wie der Konzern am Mittwoch ebenfalls mitteilte. Hierüber wird eine außerordentliche Hauptversammlung am 12. November 2021 entscheiden. Auszahltag ist der 19. November 2021. Ex-Dividenden Tag ist der 15. November 2021. Im April 2021 wurde bereits eine ordentliche Dividende in Höhe von 4,10 Kronen (ca. 0,41 Euro) für 2020 ausgeschüttet.

Im dritten Quartal 2021 stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 6,63 Mrd. Kronen (ca. 0,66 Mrd. Euro), wie am Mittwoch weiter berichtet wurde. In den ersten 9 Monaten 2021 stieg der Nettogewinn um 81 Prozent von 10,62 Mrd. Kronen auf 19,23 Mrd. Kronen (ca. 1,92 Mrd. Euro).

Der Finanzdienstleistungskonzern hat seinen Hauptsitz in Stockholm. Hauptaktionär ist die Investor AB, die zur Familie Wallenberg gehört. In Deutschland betreut SEB Firmenkunden und institutionelle Kunden.

Redaktion MyDividends.de