Sechs mit dem ‚Taiwan Excellence‘ ausgezeichnete Spitzenmarken im Radbereich präsentieren die neuesten Innovationen

Taiwan Excellence, die jährlichen Oscars für taiwanesische Produkte, hat den „Taiwan’s Cycling Brands Online Product Launch“ ausgerichtet und dazu sechs Markenvertreter eingeladen, um ihre jüngsten Innovationen vorzustellen. Leonor F.M. Lin, Präsident und CEO vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), Taiwans führender Handelsförderungsorganisation, erklärte, dass Taiwan heute zu den stärksten drei Fahrrad-Exporteuren in 50 Länder rund um den Globus zähle und mehr als 30% aller Importe dieser Märkte ausmache.

Taiwanesische Marken werden weiter dem Markt zuhören, Innovationen vorantreiben und investieren, um ihre Führungsposition in ihrem besonderen Marktsegment zu halten. Dieses Webinar wurde von sechs preisgekrönten Marken gemeinsam genutzt - Merida, KMC, Novatec, Maxxis, DIZO Bikes und Pacific Cycles.

Merida, einer der beliebtesten Hersteller Taiwans von Fahrrädern und E-Bikes, stellte die vierte Generation seines alleskönnenden Aero-Bikes, Reacto, vor. Es handelt sich dabei um ein ganz Besonderes mit einem superleichten Rahmen und exzellenter Steifigkeit, das hervorragenden Komfort, Kletterfähigkeit und eine erstklassige aerodynamische Performance bietet. „Es verfügt über die perfekte Balance zwischen Aerodynamik, Komfort und Gewicht“, sagte Reynaldo Ilagan, Chief Product Manager von Merida, während des Webinars. Dank seiner unglaublichen Leistung hat das Reacto großartige Bewertungen erhalten, die auf den Testberichten vieler spezialisierter Radsportmedien basieren. Es wurde unter anderem wie folgt beurteilt: „Gamechanger“ und 5 von 5 Sternen von Cycling news, „das Beste“ und 10 von 10 Bike des Monats von Cycling Weekly, Editor’s Choice von Bike Rumor.

KMC, der führende Kettenhersteller auf dem Markt, konzentrierte sich auf seine E-Bike Series Chains. Die neue für E-Bikes konzipierte Kette für alle 12-Gang-E-Bikes, ‚e12‘, vereint alle 12-Gang-Ketten-Prinzipien. „Die Schlüsselzutat ist unsere „Shield Tech“, eine patentierte neue Vernietungstechnologie, die einen verstärkten Stiftentwurf verwendet, der die Stiftleistung deutlich erhöht. Wir sind sehr zuversichtlich zu sagen, dass er um 25% stärker ist, und wir sind der einzige Kettenhersteller, der E-Bike-spezifische Ketten anbieten kann“, sagte Adrian Bleiler, Global Sales Manager von KMC. Zudem absorbieren die erhöhte Zugfestigkeit und Steifheit der e12 die konstante Last, die durch starke Mid-Motoren erzeugt wird.

Novatec, einer der Top 5 der zentralen Fahrradlieferanten in der Welt, stellte seinen G24 - Carbon Fiber Wheelset für Gravel-Bikes vor, den ersten Carbonfaser-Radsatz für Schotterpisten, der in einem fertigen Design ohne Haken und Schläuche geliefert wird. Jeff Chen, Chief Marketing Officer der Joy Group erklärte, dass der Kassettenkörper mit den Systemen SHIMANO HG, SHIMANO 11 SPEED, SRAM XDR und CAMPAGNOLO 13S umrüstbar sei und das Gewicht des G24 lediglich 1575 Gramm pro Satz betrage. Zusätzlich zu dem G24 stellte Chen auch den M30 - Carbon Fiber MTB Wheelset, den ersten Carbonfaser-MTB-Radsatz für Enduro und alle Mountainbikes vor.

Maxxis, einer der Top 10 der Reifenhersteller der Welt, präsentierte seinen neuesten Gravel-Reifen und eine neue Generation von MTB-Reifen, den Shorty Gen 2. Der Receptor ist die perfekte Wahl für Fahrer, die Strecken sowohl auf der Straße als auch im Gelände zurücklegen möchten. Der Shorty Gen 2 bietet hingegen eine neues Noppenlayout, das auf dem Feedback von Fahrern des World Cup DH und EWS basiert. „Zu den Vorteilen gehören ein Upgrade des Musters, eine Schlammreinigungsfähigkeit und eine Größenoptimierung“, sagte Frank Liu, der OEM Sales Manager von MAXXIS. „Wenn Sie also nach einem Mid-Spike-Reifen für nasse oder extrem staubige Bedingungen suchen, wäre der neue Shorty eine gute Option.“

Weitere aufstrebende Marken aus Taiwan wie Dizo bikes befinden sich in starken Positionen in der Rennradindustrie. Sein brandneues Gravel-Modell, Grover, wurde erstmals in diesem Webinar vorgestellt. „Dieses leichtgewichtige Carbon-Gravel-Bike ist ideal für bequemes Bikepacking oder aufregende Rennen. Es ermöglicht, einfach schwieriges Gelände zu bewältigen“, sagte David Tsai, Sales Representative von Dizo bikes, „andere kluge Details, wie etwa vordere und hintere Gepäckträger, feste Radabdeckungen und das Three-Bidon-Design - ermöglichen auf Bikepacking-Abenteuer zu gehen oder bei unterschiedlichen Wetterlagen zur Arbeit zu pendeln.“

Zu guter Letzt: Pacific Cycles, ein Radhersteller, der seit über 40 Jahren im Geschäft ist. Pacific stellte zwei Kollektionen vor, einschließlich sein stylisches MOOVE (E-Pedelec) und MICAH. „Im Design sind die Batterie, die Träger, integriert und es stellt eine Reichweite von über 140 km bereit. Allgemein ist das MOOVE sehr praktisch ausgelegt, für den Einsatz in der Stadt, zum Pendeln, Einkaufen und für eine alltägliche Verwendung“, sagte Stijn Deferm, ein Designer für Pacific Cycles. Das andere ist MICAH: „Es ist der perfekte Begleiter für Ältere und Menschen, die unter Zerebralparese leiden, es ist mit einstellbaren Lenkstangen und einem in der Höhe, Ausrichtung und Position einstellbaren Sattel ausgestattet, um eine komfortable Sitzposition zu halten“, sagte Mendu Baya, ein anderer Design Engineer.

Der Erfolg dieser sechs Unternehmen erlaubt einen Blick in die strahlende Zukunft der Radindustrie und zeigt die einzigartigen Wettbewerbsvorteile der taiwanesischen Radbranche: robuste Industriezentren, ein Expertenverständnis über die entscheidenden Komponenten und eine Lieferkette, die die groß angelegte Herstellung mit herausragender Effizienz vereint. Folglich ist Taiwan in der Lage, die fortschrittlichsten Produkte zu produzieren, während zugleich konkurrenzfähige Preise geboten werden - die perfekte Kombination.

Taiwan Excellence wählt immer die besten Produkte für Sie aus - und das nicht nur in der Radindustrie. Erfahren Sie hier mehr über Taiwan Excellence. Zur Wiedergabe des Videos der Online-Produkteinführung, gehen Sie auf: Taiwan’s Top Cycling Brands Online Product Launch.

