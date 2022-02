SECUNET - Aktie geht durch die Decke!

Gestern definitiv den richtigen Riecher gehabt, doch das ging schneller als gedacht: aus der gestrigen Chartanalyse: "Trotzdem sollten sich die antizyklischen Anleger diesen Wert in den kommenden Tagen auf der Watchliste belassen, denn "Cyber-Security" dürfte nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine schnell wieder in den Fokus der Anleger rücken und da ist Secunet gut aufgestellt."

Jetzt nicht mehr unbedingt auf den fahrenden Zug aufspringen!

Nicht nur die Welt spielt aktuell "verrückt", sondern auch die Börsen. Aktuell darf man nicht zweimal über eine Idee nachdenken, sonst verpasst man solche Chancen! Die Secunet-Aktie wurde gestern noch bei Kursen um 255,00 EUR besprochen, doch man sollte sich noch zurückhalten. Allerdings sollte man sich von seinen Short-Positionen definitiv verabschieden, denn das große Korrekturziel wurde an der 250,00 EUR-Marke erreicht.

Fazit: Vermutlich erfolgt bei diesem Security-Titel in den nächsten Tagen kein größerer Rücklauf mehr. Jedoch jetzt und heute noch in die Secunet-Aktie reinspringen, macht auch keinen Sinn. Erst nach einem Rücklauf bis an die 300,00-EUR-Marke könnte sich für den sehr kurzfristigen Anleger eine neue Chance ergeben.

Neuer Broker an Guidants angebunden - finanzen.net zero

50 € Guthaben von finanzen.net zero geschenkt

Sie haben noch kein Depot bei finanzen.net zero? Eröffnen Sie bis zum 07. März 2022 ein neues Konto und finanzen.net zero schenkt Ihnen 50 € Guthaben, wenn Sie bis zum 31. März dieses Jahres mindestens 5 Trades durchführen.

Konto eröffnen

secunet Security Networks AG

Tipp: Als Godmode PLUS-Kunde sollten Sie auch Guidants PROmax testen. Es gibt dort tägliche Tradinganregungen, direkten Austausch mit unseren Börsen-Experten in einem speziellen Stream, den Aktien-Screener und Godmode PLUS inklusive. Analysen aus Godmode PLUS werden auch als Basis für Trades in den drei Musterdepots genutzt. Jetzt das neue PROmax abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)