SECUNET - Bei dieser Aktie bleibt einem die Spucke weg

Es ist immer wieder erstaunlich, welche Kursentwicklungen manch ein Nebenwert seit dem Coronacrashtief und/oder auch seit Jahresbeginn aufs Parkett gezaubert hat. Als ich die Secunet-Aktie im Dezember 2020 das letzte Mal analysierte, hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass der Wert im August 2021 über 500 EUR stehen würde, was einer Verdopplung in nicht einmal einem Jahr entspricht.

Damals schon sehr teuer bewertet, ist die Aktie nach dieser Kursentwicklung wenig überraschend nicht günstiger geworden. Zumindest ein Punkt spricht aber für die Hausse: Denn die durchschnittliche Gewinnschätzung der Analysten, die damals noch bei einem Gewinn von 5,14 EUR lag, ist inzwischen auf 6,94 EUR je Aktie gestiegen. Der Marktkonsens war also viel zu niedrig angesetzt und liegt nun 35 % höher. Die Aktie hat das dadurch entstandene Kurspotenzial sofort abgerufen. Dennoch hat der Wert nicht "nur" 35 % zugelegt, sondern sich in der Spitze mehr als verdoppelt. Daher liegen die KGVs inzwischen bei 64 und 68, die KUVs bei 8,3. 2022 erwarten Analysten sogar einen leichten Gewinnrückgang.

Die Bewertung der Aktie ist also wie die Kursentwicklung nicht von diesem Stern. Dennoch sehen die Analysten von Warburg Research weiteres Potenzial und erhöhen heute das Kursziel leicht von 520 auf 522 EUR mit dem Rating "Buy". Nach der jüngsten Konsolidierung sei die Aktie des Spezialisten für IT-Sicherheit wieder interessant, so Analyst Felix Ellmann. Die Anlagestory bleibe "herausragend".

Aus charttechnischer Sicht bin ich durchaus bei Herrn Ellmann. Eine dreiteilige Konsolidierung könnte abgeschlossen sein. Über der Abwärtstrendlinie seit August besteht zunächst Potenzial in Richtung 487,00 und darüber 516,00 EUR. Ein Bonusziel liegt bei 588,50 EUR. Wird dagegen der Support bei 434,00 EUR aufgegeben, könnte der Wert um 360,00 EUR wieder interessant werden, wo sich eine Kreuzunterstützung aus Horizontaler und EMA200 im Chart befindet.

Fazit: Bewertungstechnisch muss man bei Secunet inzwischen beide Augen zudrücken, wenngleich das Unternehmen zweifelsohne eine herausragende Qualität besitzt. Charttechnisch könnte die mehrwöchige Konsolidierung in Kürze enden. Der Wert ist ein klassischer Momentumplay.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 285,60 349,00 350,00 Ergebnis je Aktie in EUR 5,43 6,94 6,59 Gewinnwachstum 27,81 % -5,04 % KGV 82 64 68 KUV 10,1 8,3 8,3 PEG 2,3 neg. Dividende je Aktie in EUR 2,54 3,47 3,30 Dividendenrendite 0,57 % 0,78 % 0,74 % *e = erwartet

secunet-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)