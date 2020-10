SECUNET - Diese Verschnaufpause bietet neue Chancen

Von wegen keine neuen Impulse! Infolge der Besprechung im August korrigierte die Aktie von Secunet zwar zunächst noch etwas bis an die Unterstützung bei 200 EUR. Anschließend schossen aber die Bullen mit einem 100-EUR-Lauf innerhalb von nicht einmal drei Handelswochen regelrecht den Vogel ab. Die Aktie brach über den Widerstand bei 220,00 EUR aus und erreichte spielend die Hürde bei 239,00 EUR. Dort ließen sich die Käufer aber ebenfalls nicht aufhalten Erst mit einem neuen Allzeithoch bei 299,00 EUR knapp unter der runden 300-EUR-Marke stoppte die Rally.

Kurstreiber waren einmal mehr zu konservative Analystenschätzungen. So hießt es bereits in der August-Besprechung von meiner Seite: Konkret erwartet Deininger einen Umsatz von 270 Mio. EUR und ein EBIT von 48 Mio. EUR. Analysten schlafen derweilen noch. Die untenstehenden Schätzungen beruhen auf alten Daten, die Bewertung ist folglich sportlich, das KGV aber wohl eher unter 40 anzusetzen. Für eine solche Wachstumsstory und Unternehmensqualität ist das im aktuellen Marktumfeld gar nicht übermäßig teuer.

Wenig später wachten die ersten Analysten auf und passten ihre Schätzungen deutlich an. Der Konsens beim Umsatz stieg von 220 auf 270 Mio. EUR, der beim Gewinn von 3,41 auf 5,10 EUR je Aktie. So entsteht fundamental untermauertes Kurspotenzial. Trotz des Anstiegs ist die Bewertung der Aktie gemessen am KGV kaum teurer geworden. Im August lagen die KGVs für 2020 und 2021 bei 61 und 48. nun betragen sie 54 und 51. Und das, obwohl der SDAX-Titel förmlich durch die Decke ging.

Die seit September laufende Konsolidierung ist aus charttechnischer Sicht trendbestätigend zu werten und weist Züge einer bullischen Flagge auf. Dabei könnte der Wert noch einmal die Unterstützung um 258 EUR ansteuern und sich von dort aus wieder gen Norden absetzen. Ein Ausbruch aus der Flagge mit Kursen über 286 EUR würde Potenzial in Richtung 350 EUR freisetzen. Erst unter 239 EUR wäre das Ausbruchssignal vom August negiert, und Abgaben bis auf 220,00 EUR dürften die Folge sein.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 226,90 270,00 275,40 Ergebnis je Aktie in EUR 3,44 5,10 5,33 Gewinnwachstum 48,26 % 4,51 % KGV 80 54 51 KUV 7,8 6,6 6,4 PEG 1,1 11,4 *e = erwartet

