Secunet Security Networks erzielt Rekordergebnis und schüttet Sonderdividende aus

Die secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503) hat am Freitag den Geschäftsbericht sowie den testierten Jahresabschluss 2021 für den Konzern und die Gesellschaft veröffentlicht. Wie bereits am 8. März mitgeteilt wurde, soll eine Dividende von 5,38 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der Vorschlag setzt sich aus einer Regeldividende in Höhe von 3,37 Euro je Aktie und einer zusätzlichen Sonderdividende in Höhe von 2,01 Euro je Aktie zusammen.

Im Vorjahr lag die Dividende bei 2,54 Euro pro Aktie. Damit wird die reguläre Dividende um knapp 33 Prozent angehoben. Beim derzeitigen Börsenkurs von 441,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,76 Prozent (ohne Berücksichtigung der Sonderdividende). Die Hauptversammlung findet am 25. Mai 2022 statt.

Im Geschäftsjahr 2021 sind die Umsatzerlöse des secunet-Konzerns von 285,6 Mio. Euro im Vorjahr um 18 Prozent auf 337,6 Mio. Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent auf 63,9 Mio. Euro (Vorjahr: 51,6 Mio. Euro) angestiegen. Der handelsrechtliche Jahresabschluss der secunet Security Networks AG für das Geschäftsjahr 2021 weist Umsatzerlöse von 327,4 Mio. Euro (Vorjahr: 279,1 Mio. Euro) und ein EBIT von 62,9 Mio. Euro aus (Vorjahr: 48,5 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss beträgt 43,5 Mio. Euro, nach 32,8 Mio. Euro im Vorjahr. Im Januar wurden bereits vorläufige Geschäftszahlen gemeldet.

Der Vorstand bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022, die Umsatzerlöse um rund 320 Mio. Euro und ein EBIT um circa 50 Mio. Euro vorsieht.

Secunet mit Sitz in Essen ist ein Anbieter für IT-Sicherheit. Die Firma ist fokussiert auf Themen wie Kryptographie (SINA), E-Government, Business Security und Automotive Security. Zu den Kunden zählen nach Firmenangeben viele DAX-Unternehmen sowie zahlreiche Behörden und Organisationen wie die Bundesrepublik Deutschland. Zum 21. September 2020 wurde die Aktie in den SDAX aufgenommen.

Redaktion MyDividends.de