SECUNET SEUCURITY - Die neverending Rally?

Die Aktie von Secunet Security legte in den letzten Jahren eine unglaubliche Rally hin. Von Tief im Januar 2009 bis zum Allzeithoch im August 2021 kletterte die Aktie um unglaubliche 17.754 % zu. Eine solche Rally muss doch irgendwann einmal ein Ende haben, oder? Heute gab das Unternehmen Zahlen bekannt:

Der IT-Sicherheitsdienstleister Secunet Security Networks hat dank einer hohen Nachfrage öffentlicher Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen seine Erlöse in den ersten neun Monaten im Vorjahresvergleich um knapp ein Drittel auf 189 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um mehr als die Hälfte auf 48,7 Mio. Euro. Den bisherigen Ausblick (Umsatz von rund 330 Mio. Euro und Ergebnis vor Zinsen und Steuern von etwa 59 Mio. Euro) bestätigte der Vorstand. „Unsere Entwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ist außerordentlich erfreulich. Wir konnten beim Umsatz und Ergebnis deutlich zulegen", sagte Vorstandschef Axel Deininger laut Mitteilung. „Mit einem Mix aus wachstumsstarken und stabilen Produkten sind wir mit einem attraktiven Portfolio am Markt präsent. Dies lässt uns optimistisch auf das laufende vierte Quartal blicken."

Quelle: Godmode-trader.de Newsflash

Die Aktie brach auf dem Weg zum Allzeithoch im Juli 2021 über die obere Begrenzung der langfristigen Aufwärtsbewegung aus. Die Konsolidierung nach dem Allzeithoch führte die Aktie zurück an die alte obere Pullbacklinie.

Am 28. September kam es zu einem Tief bei 416,50 EUR. Seitdem zieht die Aktie wieder an. Sie reagiert auf die aktuellen Zahlen und Aussagen der Unternehmensleitung klar positiv und steigt um über 8 % an. Damit nähert sie sich bereits wieder ihrem Allzeithoch an.

Rally kann weitergehen

Die Aktie hat in der Rally der letzten Jahre mehrere bullische Flaggen ausgebildet. Aus diesen Flaggen sind noch einige Ziel offen. Das nächste Ziel liegt bei 543,35 EUR. Ein weiteres Ziel lässt sich bei 703,18 EUR finden. Ein großer Zielbereich liegt vermutlich bei 773,25-803,42 EUR.

Kritisch für die Bullen wäre ein Rückfall unter 416,50 EUR. Denn damit müsste die Bewegung seit dem Allzeithoch als Topbildung angesehen werden. In diesem Fall wäre mit einer empfindlichen Korrektur zu rechnen, welche die Aktie in Richtung des EMA 200 bei aktuell 224,14 EUR führen könnte.

Zusätzlich lesesnwert:

NASDAQ 100 - Wie lange hält die Rally noch an?

BMW - Kommt nach den Zahlen mehr Schwung in die Aktie?

ZALANDO - Wohin mit der Aktie nach diesen Zahlen?

secunet Security Networks AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)